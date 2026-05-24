Украинский депутат признал, что Киев отчаянно нуждается в мире с РФ Депутат Рады Бужанский заявил о необходимости завершения конфликта с РФ

Москва24 мая Вести.Депутат Верховной рады Максим Бужанский на фоне серии взрывов в Киеве высказался за прекращение конфликта с Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что стране крайне необходимо урегулирование ситуации и прекращение огня в ближайшее время.

Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно, нужно. Но это прекращение огня, если оно наконец-то произойдет, нужно будет защищать написал он

По его мнению, возможное мирное соглашение станет защитой как от граждан, которые все это время находились за пределами страны, так и от тех, кто сумел встроиться в систему военного времени и извлекает из нее выгоду.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении ответного удара по целям на Украине. В ведомстве заявили, что в ходе операции применялся в том числе ракетный комплекс "Орешник". Поражение было нанесено объектам украинского военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК противника в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории РФ.

Кроме того, подчеркивается, что российские военные не планировали и не наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры.