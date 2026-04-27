В РФ озвучили необходимый результат для урегулирования конфликта на Украине Грушко: главный элемент установления мира на Украине — гарантии безопасности РФ

Москва27 апр Вести.Результатом мирного урегулирования на Украине должны быть, в том числе, гарантии безопасности России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

При этом ЕС в отношении мирного урегулирования конфликта занимает весьма спорную позицию.

Та позиция, которую Евросоюз занимает в отношении возможного мирного урегулирования и требует для себя места за столом переговоров, просто его исключает. И поразительно, что никто, я не слышал за два-три года, что частью этого мирного уравнения должны быть гарантии безопасности России. Собственно, это главный элемент для того, чтобы конфликт был преодолен и воцарился мир — гарантии безопасности России подчеркнул Грушко

Ранее сообщалось, что Словакия пересматривает отношения с Европейским союзом из-за того, что для Брюсселя украинский вопрос является более приоритетным, нежели ситуация в государствах объединения.