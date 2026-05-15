Грушко: Запад увязывает региональное сотрудничество с урегулированием на Украине В МИД РФ раскрыли, как Запад разрушает региональное сотрудничество

Москва15 мая Вести.Страны Запада увязывают механизмы регионального сотрудничества с украинским урегулированием. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

В беседе с газетой "Известия" он подчеркнул, что подобная увязка является искусственной.

Запад все увязывает с украинским урегулированием. Это абсолютно искусственная увязка. Тем более когда речь идет о механизмах регионального сотрудничества. Если говорить о Евросоюзе, то все те многочисленные инструменты такого сотрудничества — все были либо разрушены, либо заморожены заявил Грушко

Ранее Грушко заявил, что Евросоюз предпринимает шаги, которые затягивают конфликт на Украине. По его словам, Брюссель сам упустил шанс стать миротворцем в кризисе.

Между тем президент России Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения. Европа, как подчеркнул российский лидер, начинает понимать, что лучше искать пути возобновления нормальных отношений с Москвой.