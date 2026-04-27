Москва27 апр Вести.Словакия пересматривает отношения с Европейским союзом (ЕС) из-за того, что для Брюсселя украинский вопрос является более приоритетным, нежели ситуация в государствах объединения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил евродепутат от Словакии Любош Блага.

Собеседник агентства отметил, что во время вступления Словакии в ЕС тот продвигал мир, экономическое сотрудничество и социальную поддержку. Теперь же, по его словам, в повестке Евросоюза осталась одна лишь война.

В сложившейся ситуации, когда к тому же (Владимир – прим. ред.) Зеленский на Украине перекрыл поставки нефти и газа, чем подверг нас серьезной экономической опасности, ЕС не смог нас защитить. Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него сказал Блага

Евродепутат подчеркнул, что на сегодняшний день в Словакии более скептически относятся к Брюсселю и разочарованы тем, как развиваются дела в Евросоюзе. При этом альтернативные точки зрения, в первую очередь в отношении украинского конфликта, официальный Брюссель воспринимает “как какое-то преступление”. Сложившаяся же в ЕС русофобия, по его словам, напоминает 30-е годы прошлого века.

Поэтому Словакия будет дальше отстаивать мирные ценности, хорошие отношения с Россией, но в первую очередь прагматизм. Мы в этом отношении абсолютные прагматики. Нужна ли нам дешевая российская энергия? Да. Нужно ли нам соглашение с Россией по конфликту на Украине? Да, иначе эскалация может завершиться ядерной войной. Мы что, психи? добавил он

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Евросоюз платит высокую цену за глупость и предательство интересов Европы со стороны брюссельской бюрократии.