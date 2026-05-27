Евродепутат Блага: Словакия не будет участвовать в трибунале против России

Москва27 мая Вести.Словакия не будет принимать участие в трибунале против России, который создается Евросоюзом (ЕС). Такое заявление сделал евродепутат от Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.

По его словам, западные страны готовят военный трибунал против России, но это для него смешно.

Ничего более смешного я уже давно не слышал сказано в посте

Блага добавил, что гордится властями Словакии из-за того, что они не будут участвовать в этих действиях, которые он назвал фарсом.

В прошлом году глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 25 государств Евросоюза желают участвовать в "специальном трибунале" против РФ по Украине.