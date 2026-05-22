Бланар: Словакия не направит солдат на Украину после урегулирования конфликта

МИД Словакии: Братислава не будет отправлять солдат на Украину Бланар: Словакия не направит солдат на Украину после урегулирования конфликта

Москва22 мая Вести.Словацкие военнослужащие не будут отправлены на Украину после урегулирования конфликта. Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, его слова передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Братислава продолжит направлять Киеву гуманитарную помощь, а также несмертельные системы.

Словакия не отправит на Украину солдат в случае, когда уже будет установлен мир, для его поддержания заявил Бланар

Ранее премьер Словакии Фицо исключил отправку словацких военных на Украину. По его словам, Братислава не сможет препятствовать другим странам, которые решат направить свои контингенты, но сама не примкнет к "коалиции желающих".

Фицо также заявил, что украинский конфликт приобретает затяжной характер. Он добавил, что стратегия Запада по ослаблению России при помощи конфликта на Украине недееспособна.