Премьер Венгрии Мадьяр подтвердил, что Будапешт не направит солдат на Украину

Москва22 мая Вести.Венгрия не намерена отправлять свой военный контингент на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

В беседе с изданием Zeit im Bild он ответил на вопрос, рассматривает ли венгерское руководство возможность отправить войска на Украину в рамках миротворческой миссии после завершения конфликта.

Нет, мы не планируем отправлять венгерских солдат на Украину заявил Мадьяр

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые иностранные войска, введенные на территорию Украины будут рассматриваться Россией как оккупационные.