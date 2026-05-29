Мадьяр подтвердил отказ от военных поставок Киеву на встрече с руководством НАТО

Москва29 мая Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в ходе визита в Брюссель для встречи с руководством НАТО подтвердил сохранение запрета на передачу Украине летального оружия и военной техники.

Соответствующее заявление глава венгерского правительства сделал в социальной сети.

Венгерский лидер подчеркнул, что Будапешт не планирует направлять какие-либо виды вооружений в зону российско-украинского конфликта.

Политик отметил неизменность позиции своей страны по этому вопросу, указав на нежелание властей участвовать в поставках боевых средств.

Данная встреча стала первым личным контактом сторон после формирования нового правительства в Венгрии.

