Москва29 маяВести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в ходе визита в Брюссель для встречи с руководством НАТО подтвердил сохранение запрета на передачу Украине летального оружия и военной техники.
Соответствующее заявление глава венгерского правительства сделал в социальной сети.
Венгерский лидер подчеркнул, что Будапешт не планирует направлять какие-либо виды вооружений в зону российско-украинского конфликта.
Политик отметил неизменность позиции своей страны по этому вопросу, указав на нежелание властей участвовать в поставках боевых средств.
Данная встреча стала первым личным контактом сторон после формирования нового правительства в Венгрии.
