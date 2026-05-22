Премьер Венгрии призвал заключить новое мирное соглашение по Украине

Москва22 мая Вести.Украине необходимо новое мирное соглашение с реальными гарантиями безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в эфире программы Zeit im Bild на австрийском телеканале ORF.

По его словам, территориальная целостность Украины была якобы гарантирована Будапештским меморандумом 1994 года, однако международное сообщество не смогло обеспечить выполнение этих обязательств.

Проблема в том, что международная арена не выполнила свою задачу и не гарантировала целостность и независимость Украины. А теперь нам нужно мирное соглашение. С реальными гарантиями безопасности сказал Мадьяр

Ранее Венгрия поставила перед Украиной условие для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Мадьяр отметил, что Будапешт поддержит процесс присоединения к ЕС только в случае соблюдения Киевом 11 пунктов.