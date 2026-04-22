Москва22 апр Вести.Будущий премьер-министр Венгрии, глава победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр хочет укрепить связи с Австрией и другими странами Центральной Европы для усиления своего влияния в Евросоюзе. Об этом пишет Politico.

В публикации говорится, что Мадьяр в своих стремлениях опирается на имперское прошлое Центральной Европы. Так, он отмечал, что налаживание более тесных связей с соседними странами будет происходить с учетом общей истории и экономических связей.

Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией не только по историческим, но и по культурным и экономическим причинам сказал он

Избранный венгерский премьер напомнил, что раньше они жили в одном государстве, и Вена является главным экономическим партнером Будапешта.

По информации издания, Мадьяр предложил создать неформальный альянс Венгрии, Польши, Чехии и Словакии и выразил надежду, что это "в интересах каждой страны", и государствам удастся добиться прогресса по этому вопросу.

Ранее Мадьяр призвал главу киевского режима Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом Будапешта и возобновить поставки нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба".