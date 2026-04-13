Петер Мадьяр: Венгрия снова станет сильным союзником в ЕС и НАТО

Москва13 апр Вести.Венгрия восстановит свое полноправное участие в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Об этом заявил глава победившей на парламентских выборах оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште, его слова передает агентство ТАСС.

Он также отметил, что примет меры по укреплению демократии и независимости страны, которые, по его мнению, были подорваны предыдущим правительством Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил перед своими сторонниками и признал поражение партии ФИДЕС на парламентских выборах в Венгрии. При этом он заверил, что вместе с партией ФИДЕС продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции.