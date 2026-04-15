Мадьяр обсудил с фон дер Ляйен четыре условия для разморозки денег из фондов ЕС

Москва15 апр Вести.Глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр озвучил четыре условия для разморозки денег из фондов Евросоюза для Венгрии. В частности, по его словам, страна примет антикоррупционные меры.

Об этом Мадьяр сообщил в интервью радио Kossuth после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Вчера я последний раз разговаривал с председателем Еврокомиссии... Я еще раз назову четыре условия... Первое условие – мы примем антикоррупционные меры, и Венгрия присоединится к Европейской прокуратуре сказал Мадьяр

Он также отметил, что намерен создать в Венгрии "Национальное управление по возвращению и защите активов, а также другое управление по борьбе с коррупцией во всей государственной сфере".

Еще одним условием Мадьяр назвал отстаивание интересов страны. Третьим условием стало, по словам главы партии "Тиса", "возвращение свободы прессы". Четвертым шагом, на который идет Венгрия, будет "возвращение свободы академической среды", добавил Мадьяр.

На этих четырех условиях мы вернем домой 8 000 миллиардов форинтов заключил он

Как заметил Мадьяр, новому венгерскому правительству, которое будет сформировано партией "Тиса", потребуется "немного времени для принятия нового закона о СМИ и создания нового органа по управлению СМИ".

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Победу одержала оппозиционная партия "Тиса", она получила конституционное большинство в парламенте.