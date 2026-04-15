Мадьяр: в Венгрии будет обновлен закон о СМИ и ликвидирована госпропаганда

Москва15 апр Вести.Правительство Венгрии, которое будет сформировано оппозиционной партией "Тиса", разработает новый закон о СМИ и ликвидирует систему госпропаганды. Об этом заявил Петер Мадьяр, лидер "Тисы", которая одержала победу на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля.

Об этом он сообщил, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

Мы приостановим распространение новостей в пропагандистских средствах массовой информации, потому что они нанесли венгерскому народу огромный ущерб сказал Мадьяр

По его словам, общество заслуживает настоящих, качественных СМИ.

Мадьяр также отметил, что новому правительству потребуется "немного времени для принятия нового закона о СМИ и создания нового органа по управлению СМИ".

Я знаю, что в этом здании тоже есть те, кто действовал не по своей воле. Многим угрожали, их шантажировали сказал Мадьяр о журналистах радиостанции Kossuth

12 апреля оппозиционная партия "Тиса" победила на парламентских выборах в Венгрии и получила конституционное большинство в парламенте. Такие результаты позволяют ей принимать законопроекты без согласования с другими фракциями.

