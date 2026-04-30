Мадьяр: Венгрия намерена подписать соглашение о разморозке средств в конце мая

Власти Венгрии надеются подписать соглашение о разморозке средств в конце мая Мадьяр: Венгрия намерена подписать соглашение о разморозке средств в конце мая

Москва30 апр Вести.Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр анонсировал скорое разблокирование выплат из фондов Евросоюза по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Политик написал об этом на своей странице в Facebook.

Мадьяр охарактеризовал прошедшую встречу как исключительно конструктивную и продуктивную. По его словам, стороны условились, что в конце мая он вернется в Брюссель уже в статусе премьер-министра Венгрии для подписания политического соглашения.

Политик выразил уверенность в том, что приток ранее замороженных европейских активов позволит эффективно перезапустить национальную экономику. Для возвращения средств правительство "Тисы" готово реализовать пакет реформ, касающихся прежде всего усиления борьбы с коррупцией, отметил он.

Глава фракции уточнил, что часть преобразований необходимо осуществить до 31 августа, что позволит Будапешту получить 10,4 миллиарда евро из фонда постпандемийного восстановления.

Парламентские выборы состоялись в Венгрии 12 апреля. Оппозиционная партия "Тиса" одержала уверенную победу, получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199.