Мадьяр хочет договориться с ЕК о разморозке денег, но беспокоится о нюансах Мадьяр: Венгрия намерена в конце мая заключить с ЕК договор о разморозке средств

Москва25 мая Вести.Будапешт планирует заключить с Еврокомиссией 28 мая сделку о возвращении Венгрии замороженных средств из фондов ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

В своем комментарии порталу Telex он подчеркнул, что это серьезный договор, в котором "дьявол кроется в деталях", потому что после предстоит активная работа по выполнению условий в сжатые сроки до конца лета.

Мы сейчас едем в Брюссель и, надеюсь, в общих чертах проработаем это соглашение, но это не значит, что работа закончится. Это политическое соглашение, а дьявол кроется в деталях, поэтому все надо выполнить отметил Мадьяр

По словам политика, если из 200 пунктов хотя бы один не будет выполнен, то средства не будут возвращены.

Мадьяр уточнил, что речь идет прежде всего о 10,4 миллиардах евро из Фонда восстановления после пандемии, но потом предстоит также работа по возвращению семи миллиардов евро из Фонда сплочения и 16 миллиардов евро кредита на оборону.

Ранее издание Die Weltwoche сообщило, что Европа начинает понимать, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не так уж и отличается от предыдущего главы правительства страны Виктора Орбана. Политик не планирует следовать антироссийским директивам ЕС и хочет после окончания конфликта на Украине вернуться к покупке газа из РФ.