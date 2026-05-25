Москва25 маяВести.Будапешт планирует заключить с Еврокомиссией 28 мая сделку о возвращении Венгрии замороженных средств из фондов ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
В своем комментарии порталу Telex он подчеркнул, что это серьезный договор, в котором "дьявол кроется в деталях", потому что после предстоит активная работа по выполнению условий в сжатые сроки до конца лета.
Мы сейчас едем в Брюссель и, надеюсь, в общих чертах проработаем это соглашение, но это не значит, что работа закончится. Это политическое соглашение, а дьявол кроется в деталях, поэтому все надо выполнитьотметил Мадьяр
По словам политика, если из 200 пунктов хотя бы один не будет выполнен, то средства не будут возвращены.
Мадьяр уточнил, что речь идет прежде всего о 10,4 миллиардах евро из Фонда восстановления после пандемии, но потом предстоит также работа по возвращению семи миллиардов евро из Фонда сплочения и 16 миллиардов евро кредита на оборону.
Ранее издание Die Weltwoche сообщило, что Европа начинает понимать, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не так уж и отличается от предыдущего главы правительства страны Виктора Орбана. Политик не планирует следовать антироссийским директивам ЕС и хочет после окончания конфликта на Украине вернуться к покупке газа из РФ.