Фон дер Ляйен назвала Венгрии условия для разморозки средств ЕС Фон дер Ляйен обсудила с Мадьяром возврат замороженных средств ЕС

Москва30 апр Вести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром условия, выполнение которых позволит Будапешту получить заблокированные Евросоюзом миллиарды евро. Об этом глава ЕК написала в соцсети X.

По ее словам, в ходе встречи в Брюсселе стороны затронули меры, необходимые для разблокировки средств ЕС, выделенных Венгрии, но замороженных из-за претензий, связанных с коррупцией и вопросами соблюдения принципов верховенства права.

Еврокомиссия поддержит работу [Венгрии] по решению этих проблем и возвращению к общим европейским ценностям написала глава ЕК

Фон дер Ляйен также отметила, что европейские структуры намерены продолжить плотное взаимодействие с венгерской стороной по этому вопросу.

Ранее Мадьяр по итогам переговоров с фон дер Ляйен анонсировал скорое разблокирование выплат из фондов Евросоюза. Он уточнил, что это позволит Будапешту получить 10,4 миллиарда евро из фонда постпандемийного восстановления.