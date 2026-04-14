FT: в ЕС ждут, что Мадьяр одобрит новые санкции против России и кредит Украине

В Евросоюзе ждут, что Мадьяр одобрит новые санкции против РФ и кредит Украине

Москва14 апр Вести.В руководстве Евросоюза ожидают от Петера Мадьяра разблокировки масштабного кредита для Украины и одобрения новых ограничений против России.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, в Брюсселе полагают, что согласие на выделение Киеву 90 миллиардов евро и отказ от вето на очередной пакет антироссийских санкций станут необходимыми шагами для восстановления отношений Будапешта с ЕС.

Одновременно с этим Европейская комиссия сохраняет в силе список из 27 жестких условий, выполнение которых необходимо для получения Венгрией доступа к заблокированным фондам в размере около 35 миллиардов евро. Данные требования подразумевают проведение антикоррупционных проверок и отмену ряда законодательных инициатив кабинета бывшего премьера страны Виктора Орбана, включая нормы по приему беженцев и правила, ограничивающие академические свободы в университетах.

Один из представителей Евросоюза в беседе с журналистами подчеркнул, что в распоряжении Брюсселя имеются серьезные рычаги воздействия на ситуацию. Собеседник выразил мнение, что на Мадьяра сейчас оказывается значительное давление, и политик, вероятно, заинтересован в скорейшем достижении практических результатов.

В то же время другой источник газеты отметил, что немедленных финансовых траншей в адрес Будапешта не планируется. Он пояснил, что новому правительству предстоит реализовать длинный перечень реформ и обязательств, прежде чем вопрос о размораживании средств будет рассмотрен предметно.

Ранее Мадьяр заявил, что надеется на снятие введенных Европейским союзом ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине.