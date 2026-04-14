Москва14 апр Вести.Лидер партии "Тиса", которая одержала победу на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр может пойти на антироссийские шаги ради получения субсидий от Евросоюза. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов в комментарии NEWS.ru.

По мнению Светова, открыто конфликтовать с Брюсселем Мадьяр не станет, при этом торговлю с Россией продолжит.

Для Мадьяра, как считает политолог, в настоящее время ключевым вопросом являются замороженные Евросоюзом 35 миллиардов евро, которые Венгрия должна была получить в период пандемии в рамках европейских фондов поддержки. Как пояснил Светов, претензии были в том, что "юридическая система Будапешта реформирована Орбаном в противоречии якобы с европейским законодательством".

Сейчас Мадьяр сделает все, чтобы эти деньги разморозить. Вполне вероятно, что Венгрия поддержит новые санкции против РФ и другие решения Брюсселя предположил Светов

Ранее Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что в руководстве ЕС ожидают от Мадьяра разблокировки кредита для Украины, а также одобрения новых ограничений против России. По данным газеты, именно согласие на выделение Киеву 90 миллиардов евро и отказ от вето на очередной пакет антироссийских санкций станут необходимыми шагами для восстановления отношений Венгрии с Евросоюзом.