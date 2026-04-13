Москва13 апр Вести.Сенатор Владимир Джабаров предположил, что лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр не будет максимально русофобским премьер-министром.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, венгерская экономика все еще зависит от поставок российских энергоносителей.

При всем уважении к Венгрии, это не та держава, разрыв отношений с которой как-то повлияет на экономику России, на наше положение в Европе и мире. Я не думаю, что политика Мадьяра будет русофобской считает Владимир Джабаров

Сенатор подчеркнул, что Венгрия может изменить отношения с Россией в случае, если Будапешт найдет достойную и экономически выгодную альтернативу российским ресурсам, однако это маловероятно.

Нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан проиграл выборы в парламент, уступив власть оппозиционной партии "Тиса" после 16 лет пребывания у власти (оппозиция получила 138 из 199 мест). Явка на выборах составила 79,51% - рекордный показатель в истории Венгрии. Ни одна из партий не выражала намерения оспорить результаты голосования.