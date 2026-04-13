Москва13 апр Вести.Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, которая победила на парламентских выборах, в свое время состоял в рядах партии "Фидес", отметил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

При этом, напомнил он, Мадьяр вышел из партии, перейдя в стан оппозиции.

Он же предал [Виктора] Орбана в свое время, из его партии вышел. Я всегда отношусь к людям, которые бегают из партии в партию, в том числе у нас в России, очень подозрительно. Понимаю, что есть определенные карьерные лифты… А этот [Мадьяр] получил там все, вынырнул от Орбана, и уже сегодня, в первый же день [после выборов] говорит там разные вещи заявил парламентарий

Калашников также добавил, что и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своей политической деятельности не был особенным другом РФ.

Я никогда не верил Орбану, и относился к его словам очень критически. Если бы он был таким другом России, то он бы заблокировал 18 пакетов санкций и кучу продлений [рестрикций] добавил депутат

Ранее Мадьяр заявил, что готов ответить на звонок президента России Владимира Путина, однако сам инициировать контакт не намерен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия в отношениях с Венгрией исходит из совместных проектов в повестке дня.