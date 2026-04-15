Песков рассказал, как Москва отреагирует на желание Мадьяра вести диалог с РФ

Москва15 апр Вести.В Кремле пока не знают, намерен ли венгерский оппозиционер Петер Мадьяр идти на диалог с Россией после победы его партии на выборах, однако в Москве оценили бы такой шаг. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.

Он напомнил, что уходящий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вел диалог с Москвой в отличие от других лидеров стран Евросоюза (ЕС).

Мы не знаем, будет ли его преемник делать то же самое. Если он будет делать то же самое, то мы это оценим, и это поможет нам решать проблемы и лучше реагировать на ключевые интересы народов Венгрии и России сказал официальный представитель Кремля

Песков отметил, что Москва пока не знает, является ли смена власти в Венгрии потерей для России.

В Венгрии 12 апреля состоялись парламентские выборы. В голосовании победила оппозиционная партия "Тиса", лидером которой является Мадьяр. Фракция получила в парламенте 138 мандатов из 199. Орбан признал поражение и заявил, что его партия ФИДЕС продолжит служить стране.