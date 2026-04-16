МИД РФ: Москва готова к переговорам с будущим кабинетом Мадьяра

Москва16 апр Вести.Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о готовности Москвы к диалогу с будущим правительством во главе с Петером Мадьяром. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Руководство нашей страны готово к диалогу с кабинетом Петера Мадьяра на основе прагматизма, взаимного учета интереса друг друга по широкому спектру, международной и двусторонней повестке дня сказала она в ходе брифинга

В парламентских выборах в Венгрии, прошедших 12 апреля, победила партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра. После обработки 98,9% голосов "Тиса" значительно обошла правящую "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана и набирает 137 из 199 мест в парламенте — это обеспечивает конституционное большинство. Окончательные итоги, включая голоса, поступившие из-за рубежа, комиссия планирует утвердить не позднее вечера 18 апреля.