Москва13 апрВести.Россия и Венгрия реализуют совместные проекты, которые требуют диалога между представителями стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".
Песков прокомментировал дальнейшее развитие отношений с новым венгерским правительством.
Мы исходим из того, что на повестке дня целый ряд совместных проектов, которыми нужно заниматься, и их нужно финализировать вместе. Это требуется совместной работы. Это по крайней мере требует диалога. Поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпениясказал пресс-секретарь президента России
Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр поблагодарил Москву и Пекин за признание итогов голосования и сообщил, что Будапешт настроен на прагматичное сотрудничество с РФ.