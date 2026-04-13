Песков: РФ в отношениях с Венгрией исходит из совместных проектов в повестке дня

Москва13 апр Вести.Россия и Венгрия реализуют совместные проекты, которые требуют диалога между представителями стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

Песков прокомментировал дальнейшее развитие отношений с новым венгерским правительством.

Мы исходим из того, что на повестке дня целый ряд совместных проектов, которыми нужно заниматься, и их нужно финализировать вместе. Это требуется совместной работы. Это по крайней мере требует диалога. Поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения сказал пресс-секретарь президента России

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр поблагодарил Москву и Пекин за признание итогов голосования и сообщил, что Будапешт настроен на прагматичное сотрудничество с РФ.