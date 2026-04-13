Москва13 апр Вести.Россия будет выстраивать отношения с новым венгерским правительством в зависимости от того, как оно понимает свои национальные интересы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что Москва готова выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения с любой страной. Что касается нового венгерского правительства, то российские власти хотят посмотреть на конкретные дела.