В МИД РФ рассказали, при каких условиях сохранятся отношения РФ и Венгрии Замглавы МИД РФ: отношения с Венгрией сохранятся при следовании курсом Орбана

Москва27 апр Вести.Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью с ИС "Вести" назвал условия, при которых сохранятся отношения России и Венгрии.

По его словам, если Венгрия будет продолжать линию Виктора Орбана в отношении энергетического сотрудничества, отстаивания прав нацменьшинств и отказа поставок вооружения киевскому режиму, то диалог возможен.

Конечно, как и в работе с любыми партнерами, мы всегда готовы разговаривать с теми, кто с нами заинтересован разговаривать. Президент очень много раз об этом говорил. И, конечно, если Венгрия будет продолжать линию Орбана в том, что касается энергетического сотрудничества, в том, что касается отстаивания прав нацменьшинств... если Венгрия будет воздерживаться по-прежнему от поставок вооружений [Киеву], если она не будет финансировать киевский режим то, в принципе, конечно, какая-то основа для выстраивания сбалансированных отношений, она сохраняется, и мы будем исходить из этого сказал Грушко

Он напомнил, что Венгрия является членом НАТО и ЕС.

В своем национальном качестве [Венгрия] голосовала за те стратегические документы, которые были приняты и в НАТО, в Евросоюзе, где Россия была объявлена непосредственной угрозой. При этом объявлялось, что Виктор Орбан "пророссийский политик". Это неимоверная глупость, потому что он был политиком, который заботился реально о своих национальных интересах. Это касалось энергетического сотрудничества, это касалось и некоторых других вещей, которые нас объединяли отметил заместитель министра иностранных дел РФ

Ранее в МИД России заявили о жестком давлении ЕС на Сербию.