Захарова заявила о готовности РФ выстраивать отношения с новым кабмином Венгрии Захарова: Россия готова строить прагматичные отношения с новым кабмином Венгрии

Москва4 июн Вести.Россия готова к выстраиванию прагматичных отношения с новым правительством Венгрии, учитывая интересы друг друга. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова агентству РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, российская сторона готова к взаимодействию с кабинетом премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который был сформирован по итогам выборов 12 апреля.

Готовы к развитию этих отношений на основе прагматизма и, конечно, взаимного учета интересов друг друга по широкому спектру тем международной, двусторонней повестки заявила Захарова

Она также подчеркнула, что Москва не получала от венгерской стороны официальных предложений организовать встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Между тем, Петер Мадьяр заявил, что Венгрия может предложить дипломатическую помощь для приближения мира на Украине. При этом он отметил, что позиция Венгрии относительно Украины остается неизменной, Будапешт по-прежнему не будет поставлять оружие Киеву.