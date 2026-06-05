Москва5 июнВести.Москва будет оценивать позицию Будапешта на основе конкретных действий и заявлений венгерской стороны.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Дипломат отметила, что Россия внимательно следит за высказываниями нового руководства Венгрии, которые касаются двусторонних отношений, а также ситуации на Украине.
Будем исходить из конкретных дел заявленийцитирует Захарову RT
Ранее представитель МИД также отметила, что у Москвы и Будапешта есть значительный потенциал для сотрудничества в различных сферах.
4 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт намерен диверсифицировать экономику страны, однако не сможет полностью отказаться от российских энергоресурсов.
До этого политик на встрече с руководством НАТО в Брюсселе глава венгерского кабмина подтвердил сохранение запрета на передачу Украине летального оружия и военной техники.