Мадьяр считает, что Венгрия не сможет полностью отказаться от энергоносителей РФ

Мадьяр назвал невозможным полный отказ от российских энергоносителей Мадьяр считает, что Венгрия не сможет полностью отказаться от энергоносителей РФ

Москва5 июн Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его стране не удастся полностью отказаться от российских энергоносителей.

С таким утверждением он выступил в интервью газете Le Monde, задавшей вопрос политику о возможном отказе Будапешта от нефти и газа из РФ.

Мы попытаемся диверсифицировать поставки, но полностью от российских энергоносителей отказаться невозможно подчеркнул глава венгерского правительства

Ранее Мадьяр отмечал, что Будапешт не прекратит закупки российской нефти.

При этом глава МИД Венгрии Анита Орбана заявляла, что страна планирует в будущем стремиться обеспечить закупку энергоносителей по максимально низким ценам, ликвидируя зависимость от ресурсов из РФ.

Как писал Index, власти Венгрии рассматривают вариант перехода на поставки газа из Румынии, чтобы снизить зависимость от российского импорта в течение ближайших лет.