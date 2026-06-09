В Польше назвали угрозой нежелание Венгрии отказываться от российского газа Депутат ЕП Мюллер счел угрозой слова Мадьяра о закпуках российского газа

Москва9 июн Вести.Депутат Европарламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер назвал заявления премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о закупках газа у РФ угрозой устойчивости всей политики Европейского союза (ЕС).

Таким образом он прокомментировал высказывание венгерского премьера о том, что Будапешт не сможет полностью отказаться от российского газа, несмотря на попытки диверсифицировать закупки.

Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики гласит депутатский запрос Мюллера, который цитирует "Лента.ру"

Евродепутат усомнился в реальном намерении некоторых европейских стран перестать покупать российские энергоносители и призвал запросить у Венгрии официальный план отказа от такого рода закупок.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия не намерена отправлять оружие и военную технику на Украину.