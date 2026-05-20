В Венгрии заявили о праве самостоятельно решать вопросы закупки газа Мадьяр: Венгрия вправе самостоятельно решать, где закупать энергоресурсы

Москва20 мая Вести.Венгрия как суверенное государство имеет право самостоятельно принимать решения относительно закупки энергоносителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Венгерскому премьеру в ходе пресс-конференции с его польским коллегой Дональдом Туском задали вопрос о продолжении закупок Будапештом российского газа.

В Евросоюзе суверенные страны и у них есть суверенное право решать, в каком направлении двигаться в определенных областях прокомментировал Мадьяр заданный вопрос

Ранее премьер заявил, что Венгрия готова обнародовать информацию о том, по какой цене покупала у России газ в соответствии с долгосрочными контактами.