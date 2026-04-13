Москва13 апр Вести.Глава партии "Тиса" Петер Мадьяр, побеждающей на парламентских выборах в Венгрии, заявил, что все соглашения, связанные с проектом строительства АЭС "Пакш-2", будут тщательно проанализированы. По его словам, при необходимости по ряду контрактов будут проведены переговоры, часть из них может быть расторгнута, а финансовые условия - пересмотрены в лучшую сторону. Об этом политик сообщил на пресс-конференции для международной прессы.

Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, (касающиеся проекта АЭС "Пакш-2" - Прим. ред​​​.) при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия сказал он

Выборы в венгерский парламент прошли 12 апреля. Согласно данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" значительно опережает "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана. По предварительным итогам, "Тиса" получит 138 из 199 мест в парламенте, что обеспечит ей конституционное большинство. "Фидес", занимающая второе место, может рассчитывать лишь на 55 мандатов.