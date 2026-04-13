Москва13 апр Вести.Для жителей Венгрии важно сохранение атомной электростанции в городе Пакш и запуск новых 5-го и 6-го энергоблоков, возводимых Росатомом в рамках проекта АЭС "Пакш-2". Об этом сообщил, комментируя результаты парламентских выборов в Венгрии, журналист ИС "Вести" Денис Давыдов.

На прошедших накануне в Венгрии выборах победила оппозиционная партия "Тиса", лидером которой является Петер Мадьяр. К 2035 году Мадьяр собирается полностью отказаться от российских энергоресурсов, что прямо прописано в предвыборной программе "Тисы".

Что касается "Пакш-2", то он сказал, что этот проект будет как-то пересматриваться, будет какая-то его ревизия. Мы вчера специально ездили в Пакш посмотреть, как голосует местное население, там были очереди на участках. Люди говорили о том, что им важно сохранить и действующую станцию, и чтобы продолжалась стройка, потому что для них это градообразующее предприятие. Каждая вторая лампочка в Венгрии сегодня светится благодаря этим АЭС, и ситуация будет еще лучше, когда "Пакш-2" введут в строй отметил Давыдов

Ситуация в венгерской энергетике при новом правительстве может измениться, добавил журналист.

Мадьяр уже говорит о неких французских компаниях, американских компаниях. Показательно, что на должность министра по энергетике Мадьяр скорее всего назначит человека, который долгие годы служил в качестве топ-менеджера в американской компании Shell рассказал Давыдов

Станция "Пакш-2" возводится в городе Пакш российской госкорпорацией "Росатом". Заливка первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" состоялась 5 февраля.