Депутат Попов: АЭС — единственная важная тема в отношениях с Венгрией

Москва13 апр Вести.Единственным значимым вопросом в двусторонних отношениях России и Венгрии является проект строительства АЭС "Пакш-2", остальное — риторика, не сопровождающаяся никакими действиями. Об этом депутат Госдумы РФ Евгений Попов написал в MAX.

Позиция Будапешта в отношении санкций против Москвы остается неизменной, уверен он.

Единственная чувствительная для нас история — строительство АЭС в Венгрии. Все остальное — смена риторики и не более того. Но на слово мы давно не верим пишет Попов

Он подчеркнул, что в практическом плане не ожидаются какие‑либо существенные изменения в позиции Венгрии вне зависимости от того, какая политическая сила находится там у власти.

Парламентские выборы прошли в Венгрии в воскресенье. Согласно данным Венгерской избирательной комиссии, после обработки 98,9% бюллетеней партия "Тиса" Петера Мадьяра с большим отрывом опережает "Фидес" Виктора Орбана. "Тиса" получает 138 из 199 мандатов, что обеспечивает ей конституционное большинство. "Фидес", финишировавшая второй, сможет рассчитывать на 55 мест.