В России выразили надежду на скорое начало диалога с Венгрией по АЭС "Пакш-2" Посол Станиславов: РФ рассчитывает на скорое начало диалога по АЭС "Пакш-2"

Москва22 мая Вести.Россия рассчитывает на начало профессионального диалога по атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2" с Венгрией в ближайшее время. Об этом "Известиям" заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

По его словам, после формирования нового кабинета министров в Венгрии обсуждение вопросов строительства АЭС "Пакш-2" было передано Министерству экономики и энергетики, хотя раньше этим занималось Министерство внешнеэкономических связей и иностранных дел. Таким образом венгерским кураторам понадобится какое-то время, чтобы войти в курс дел проекта.

Российская сторона готова оказать в этом венгерским партнерам все необходимое содействие, чтобы скорейшим образом завершить инвентаризацию проекта и продолжить его реализацию в соответствии с намеченными планами. Очень рассчитываем, что такой профессиональный диалог начнется уже в ближайшее время рассказал посол

Он напомнил, что генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о готовности аргументированно обосновать все технические, экономические и финансовые параметры проекта.

Что касается строящейся АЭС "Пакш-2", то новые венгерские власти хотели бы внимательно ознакомиться с контрактом, финансовыми документами и произведенными на стройплощадке работами и по итогам этого аудита определиться в отношении дальнейших шагов добавил Станиславов

Ранее кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что Венгрия собирается пересмотреть решение по строительству АЭС "Пакш-2".

При этом Лихачев рассказал, что Росатом готов к экзамену на эффективность проекта атомной электростанции "Пакш-2".