Москва11 маяВести.Венгрия собирается пересмотреть решение по строительству АЭС "Пакш-2", заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань.
Претендент в министры выступил на заседании комитета парламента по экономике и энергетике и получил одобрение большинства его членов.
В частности, он коснулся темы строительства АЭС "Пакш-2". Проект реализует Росатом на основе российско-венгерского межправительственного соглашения.
Как отметил Капитань, новое правительство в первые сто дней у власти намерено пересмотреть наиболее важные контракты и строительные проекты.
По его словам, контракты на строительство ПАК-2 должны быть пересмотреныпишет венгерское агентство MTI
Капитань заявил, что ядерная стратегия страны должна быть прозрачной, нужны целевые программы повышения энергоэффективности.
В середине апреля гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил о готовности к экзамену на эффективность проекта "Пакш-2".