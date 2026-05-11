Кандидат в министры Венгрии заявил о планах пересмотреть условия по АЭС "Пакш-2" Новые власти Венгрии хотят пересмотреть контракты по АЭС "Пакш-2"

Москва11 мая Вести.Венгрия собирается пересмотреть решение по строительству АЭС "Пакш-2", заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань.

Претендент в министры выступил на заседании комитета парламента по экономике и энергетике​​​ и получил одобрение большинства его членов.

В частности, он коснулся темы строительства АЭС "Пакш-2". Проект реализует Росатом на основе российско-венгерского межправительственного соглашения.

Как отметил Капитань, новое правительство в первые сто дней у власти намерено пересмотреть наиболее важные контракты и строительные проекты.

По его словам, контракты на строительство ПАК-2 должны быть пересмотрены пишет венгерское агентство MTI

Капитань заявил, что ядерная стратегия страны должна быть прозрачной, нужны целевые программы повышения энергоэффективности.

В середине апреля гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил о готовности к экзамену на эффективность проекта "Пакш-2".