Орбан сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не осуществлен раньше

Москва16 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан больше всего сожалеет о том, что проект АЭС "Пакш-2" не осуществлен в более ранние сроки, сообщает издание Patriota.

По мнению Орбана, АЭС "Пакш-2" нужно было строить гораздо быстрее. В этом случае экономика Венгрии была бы сегодня в гораздо более выгодном положении. Страна получила бы больше энергии по более низкой цене.

Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства приводит Patriota слова Орбана

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что все соглашения, имеющие отношение к строительству АЭС "Пакш-2", нужно тщательно изучить.

При необходимости Венгрия проведет переговоры по ряду контрактов, некоторые соглашения венгерская сторона может расторгнуть, а финансовые условия - пересмотреть в лучшую сторону, заявил Мадьяр.