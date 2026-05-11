Новые власти Венгрии не намерены отказываться от поставок энергии из России

Будапешт не собирается отказываться от поставок энергоносителей из РФ Новые власти Венгрии не намерены отказываться от поставок энергии из России

Москва11 мая Вести.Кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань хочет диверсифицировать поставки энергии из-за рубежа, не отказываясь от энергоносителей из РФ.

Капитань выступил на заседании комитета парламента по экономике и энергетике​​​. Он напомнил, что в Венгрию ведут два нефтепровода – Адриатический и "Дружба".

В Венгрии два нефтепровода, их необходимо использовать по максимуму, энергию всегда следует получать из самого дешевого, самого надежного, самого устойчивого и самого эффективного источника сказал кандидат на пост министра, его слова приводит венгерское агентство MTI

По его словам, Будапешт не будет отказываться от российской энергии, власти намерены добиваться снижения коммунальных платежей для жителей страны.

По мнению Капитаня, контракты на строительство АЭС "Пакш-2" должны быть пересмотрены, а атомная стратегия в энергетике должна быть прозрачной.

Комитет парламента по экономике и энергетике одобрил назначение Капитаня на пост министра экономики и энергетики.

Росатом готов к экзамену на эффективность проекта атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2", сообщал ранее ИС "Вести" гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.