Москва12 мая Вести.Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о планах привлечь турецкие компании, имеющие опыт строительства АЭС "Аккую", к участию в проекте АЭС "Пакш-2" в Венгрии. По его словам, международная кооперация позволяет существенно ускорять и повышать эффективность строительства атомных станций.

Мы привлекаем турецких партнеров к строительству в Венгрии сказал Лихачев журналистам

Он отметил, что в проектах Росатома в разных странах значительная доля работ выполняется местными подрядчиками – до 30–40% на объектах в Белоруссии, Турции и Египте. При этом специалисты, получившие опыт на стройках, затем привлекаются к другим международным проектам. В частности, белорусские компании уже участвуют в строительстве АЭС в Бангладеш.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" находится в 100 км от Будапешта и в пяти км от одноименного города. Четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440 сейчас обеспечивают около половины электроэнергии страны. Запуск двух новых блоков с реакторами ВВЭР-1200 по проекту Росатома должен удвоить эту долю. Венгерские власти неоднократно заявляли, что атомная энергетика гарантирует энергетическую безопасность государства. Церемония заливки первого бетона для расширения станции прошла 5 февраля.