Лихачев: строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии находится на "продвинутой стадии"

Москва13 апр Вести.Строительство венгерской атомной электростанции "Пакш-2" находится в очень продвинутой стадии, сообщил глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Лихачев отметил, что с приходом нового правительства в Венгрии Россия сохраняет умеренный оптимизм в отношениях со страной по линии развития атомной энергетики.

Действующие блоки и два новых блока – это предмет гордости венгерских и российских атомщиков. В очень продвинутой стадии находится строительство новой двухблочной станции рассказал глава Росатома

Ранее лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что все соглашения, связанные с проектом строительства АЭС "Пакш-2", будут тщательно проанализированы.