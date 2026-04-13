Россия сохраняет оптимизм по поводу сотрудничества в атомной сфере с Венгрией

Москва13 апр Вести.Россия рассчитывает на сохранение сотрудничества с Венгрией в области атомной энергетики. Об этом Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил руководитель Росатома Алексей Лихачев.

Мы сохраняем, в общем, такой умеренный оптимизм, связанный с необходимостью развития Венгрией атомной энергетики сказал он

Лихачев также отметил, что АЭС "Пакш" является результатом многолетнего сотрудничества между РФ и Венгрией.

Ранее 13 апреля глава партии "Тиса" Петер Мадьяр, оппозиционная партия которого победила на парламентских выборах в Венгрии, заявил, что все соглашения, связанные с проектом строительства АЭС "Пакш-2", будут тщательно изучены.