Москва11 мая Вести.Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев уверяет, что госкорпорация без труда объяснит венгерскому заказчику экономическую целесообразность строительства АЭС "Пакш-2", если это потребуется.

Новое правительство Венгрии планирует повторно проанализировать документы и условия проекта, реализуемого Росатомом. Об этом сообщил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань.

Цифры - вещь рациональная. Мы их легко сможем пояснить и обосновать, если это потребуется венгерскому заказчику. Все договоры такого рода непубличны в силу очевидных причин: атомная электростанция - объект неординарный заявил Лихачев, которого цитирует пресс-служба корпорации

По его словам, у "Росатома" нет аналогов по опыту экспортного строительства АЭС и понимания экономики таких проектов. Глава Росатома приветствует приоритеты будущего венгерского кабинета, озвученные Капитанем, по уменьшению зависимости от волатильных цен на газ и нефть. По его словам, в мире формируется общее мнение: именно атомная энергетика способна удовлетворить растущий спрос на доступную энергию без выбросов углерода.

Как отметил Лихачев, Венгрия, не имеющая собственных больших запасов углеродного топлива, получит возможность "продолжать развивать конкурентоспособную промышленность, строить современную экономику и увеличивать благосостояние граждан".

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" находится в 100 км от Будапешта и в 5 км от одноименного города. Четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440 сейчас обеспечивают около половины электроэнергии страны. Запуск двух новых блоков с реакторами ВВЭР-1200 по проекту Росатома должен удвоить эту долю. Венгерские власти неоднократно заявляли, что атомная энергетика гарантирует энергетическую безопасность государства. Церемония заливки первого бетона для расширения станции прошла 5 февраля.