Москва14 апр Вести.Росатом готов к экзамену на эффективность проекта атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2", сообщил ИС "Вести" гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Конечно, надо будет сдать экзамен… В хорошем смысле этого слова, экзамен на эффективность проекта, на обоснованность его цены и других параметров, мы абсолютно к этому экзамену готовы сказал он

При этом Лихачев подчеркнул, что венгерской стороне самим нужно подготовиться к "экзамену", поскольку, по его словам, проекты подобной важности не могут быть реализованы "без четкой государственной политики, без вовлеченности председателя правительства, без вовлеченности профильных министров".

Возвращаясь к Венгрии, хочу сказать, что, конечно же, в каком-то смысле и венгерское правительство будет сдавать экзамен на то, чтобы зрело, серьезно продвинуть один из самых масштабных в мире энергетических современных проектов добавил глава Росатома

Ранее Лихачев заявил, что Москва надеется на сохранение сотрудничества с Будапештом в области атомной энергетики. Он отметил, что АЭС "Пакш" является результатом многолетнего сотрудничества между РФ и Венгрией.