Новые власти Венгрии хотят избавиться от энергозависимости от России Анита Орбан: новые власти Венгрии собираются уйти от энергозависимости от России

Москва11 мая Вести.В Венгрии планируют полностью ликвидировать энергозависимость от России, но пока не будут отказываться от поставок российских нефти и газа. Такими планами поделилась кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан во время слушаний по ее кандидатуре в комитете по делам Евросоюза парламента страны.

Слова Аниты Орбан приводит ТАСС.

С помощью дипломатических инструментов министерство иностранных дел будет стремиться обеспечить закупку энергоносителей по максимально низким ценам и не допустить зависимости от какой-либо одной страны заявила Анита Орбан

Орбан также высказалась о поставках нефти. По ее словам, Венгрия хотела бы использовать в дополнение к нефтепроводу "Дружба" еще и Адриатический трубопровод. Однако, как она сказала, поставки по этому маршруту также должны быть стабильными и разумными.

Ранее Орбан заявила, что Венгрия больше не будет использовать право вето в качестве инструмента политического давления на Евросоюз.

Аниту Орбан выдвинул на пост министра иностранных дел Венгрии новый премьер-министр страны Петер Мадьяр. Она не является родственницей экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.