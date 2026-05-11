МИД Венгрии сообщил о смене курса в отношениях с Евросоюзом Новые власти Венгрии хотят отказаться от права вето в ЕС

Москва11 мая Вести.Венгрия больше не будет использовать право вето в качестве инструмента политического давления на Европейский союз (ЕС). Об этом заявила кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

Слишком часто Венгрия создавала проблемы в процессе принятия решений в Европе… Мы использовали право вето не как крайнее средство, а как политический театр цитирует агентство Bloomberg слова Аниты Орбан

В последнее время Венгрия использовала свое право вето в Евросоюзе, чтобы возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба", прекращенные киевским режимом.

По информации газеты Politico, в Евросоюзе растет число стран, которые выступают за ограничение или полное упразднение механизма, позволяющего блокировать решения союза. И такое желание усилилось после того, как Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро.

Издание отмечает, что недовольство сложившейся ситуацией проявляется все сильнее. Ряд государств, включая Германию и Швецию, выступает за значительное ограничение или полный отказ от права национального вето.

В то же время другая группа стран, в числе которых Франция и Бельгия, продолжает активно отстаивать право вето, считая его важным инструментом для защиты национальных интересов.