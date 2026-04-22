Москва22 апр Вести.Будапешт должен будет письменно подтвердить свою позицию по еврокредиту Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Как заявили изданию дипломаты, эта мера призвана добиться от Венгрии нарушения молчания, если она все еще желает "сохранить свою оппозицию кредиту".

Главная новость заключается в том, что одобрение сделки будет запрошено в письменной форме. Это означает, что делегации должны будут изложить любые возражения в письменной форме в установленный срок говорится в публикации

При этом отсутствие возражений будет означать одобрение выдачи кредита Украине, отмечает Politico.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не снимет вето с кредита, пока не будет возобновлен транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что одобрение еврокредита Киеву на 90 млрд евро в нынешнем виде маловероятно.