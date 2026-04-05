Орбан: требовать от Венгрии полного отказа от нефти из РФ – полная бессмыслица

В Будапеште назвали нонсенсом требование от Венгрии отказаться от нефти из РФ

Москва5 апр Вести.Требовать от Венгрии полного отказа от российских энергоресурсов бессмысленно в условиях энергетического кризиса. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

Глава венгерского правительства отметил, что стране "нужна энергия откуда угодно" прямо сейчас. Поэтому перекрытие Киевом поставок нефти по трубопроводу "Дружба" – это вопиющее преступление как против Венгрии, так и Словакии.

Поэтому продолжать проводить провоенную, лихорадочную санкционную политику – это роковая ошибка Брюсселя. Следовательно, требовать от Венгрии отказа от российской энергии – это полная бессмыслица написал он в социальной сети X

В конце января 2026 года Украина прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", объяснив это поломкой сооружения. 5 апреля у другого трубопровода – "Турецкий поток", по которому осуществляются поставки газа в Венгрию – в Сербии была найдена взрывчатка. Орбан обвинил в случившемся Украину, заявив, что Киев пытается системно отрезать Европу от российских энергоресурсов.