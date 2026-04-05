Москва5 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о предотвращении диверсии на сербском участке газопровода "Турецкий поток" в Воеводине. По итогам заседания Совета обороны страны он сообщил, что сербские власти сорвали операцию, сохранив работоспособность магистрали. В ответ на сохраняющуюся угрозу Венгрия ввела военную охрану своего участка газопровода.

Орбан обвинил Украину в попытках системно отрезать Европу от российских источников энергии, упомянув подрыв "Северного потока", остановку нефтепровода "Дружба" и атаки на "Турецкий поток". Премьер подчеркнул, что данный маршрут жизненно важен для Будапешта, так как по нему поступает 60% потребляемого в стране газа. В настоящее время венгерские представители находятся в постоянном контакте с сербскими следователями для выяснения деталей готовившегося нападения.