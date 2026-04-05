Москва5 апр Вести.Власти Венгрии, Турции, России и Сербии договорились усилить защиту газопровода "Турецкий поток" от возможных атак со стороны Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета обороны, созванного премьер-министром страны Виктором Орбаном в связи с обнаружением взрывчатки у газопровода на сербском участке.

Взрывчатку обнаружили 5 апреля в муниципалитете Канижа. Она находилась около газопровода, по которому осуществлялись поставки российского газа в Венгрию.

По словам Сийярто, в связи с произошедшим он созвонился с министрами энергетики Сербии и Турции и первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.

Мы условились, что трубопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо, поскольку нападения на него становятся все более частыми. Мы договорились поддерживать тесные контакты. Каждая сторона внесет свой вклад и примет решительные меры для защиты трубопровода "Турецкий поток" по всей Европе сказал министр

Сийярто добавил, что венгерский участок газопровода – от сербско-венгерской границы до венгерско-словацкой – будет взят под охрану армии страны.

Ранее лидер правой французский партии "Патриоты" Флориан Филиппо сравнил инцидент в Сербии с терактом на "Северных потоках".