Венгрия обвинила Киев в попытке сорвать поставки газа и нефти из России в Европу

Москва5 апр Вести.Взрывчатка, обнаруженная у газопровода в Сербии, является частью атак Украины на энергоснабжение Венгрии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская).

Эта попытка террористической атаки хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа и нефти в Европу сказал он

Министр также напомнил, что Украина уже была замешана в подобных инцидентах. Речь идет о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", перекрытии поставок нефти и природного газа в Венгрию и Словакию, а также об обстрелах "Турецкого потока".

Взрывчатку обнаружили 5 апреля в муниципалитете Канижа в Сербии. Она находилась около газопровода, по которому осуществлялись поставки российского газа в Венгрию. Сийярто по итогам заседания Совета обороны, созванного премьер-министром страны Виктором Орбаном в связи с обнаружением взрывчатки у газопровода на сербском участке, заявил, что власти Венгрии, Турции, России и Сербии договорились усилить защиту газопровода "Турецкий поток" от возможных атак со стороны Украины.