AD: Киев при поддержке Запада хочет отрезать Европу от российского газа

AD указала на намерения Киева лишить Европу газа из России

Москва6 апр Вести.Инцидент с обнаружением взрывчатки рядом с газопроводом в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ, показал, что Киев при поддержке западных спонсоров намерен лишить Европу энергоносителей из РФ, пишет итальянская газета L' AntiDiplomatico.

В материале отмечается, что попытка диверсии произошла в очень "деликатный исторический момент для энергетики" из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как подчеркивает издание, "Турецкий поток" после подрыва "Северного потока" стал единственным стабильным коридором для поставок российского газа на европейский рынок.

Именно поэтому сейчас киевский режим, спонсируемый своими западными хозяевами, хочет нанести ему удар … С обнаружением взрывчатки в Сербии … энергетическая война вступает в новую и очень смертоносную фазу говорится в публикации

5 апреля президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил о найденной взрывчатке вблизи газопровода "Турецкий поток" в муниципалитете Канижа.

После этого власти Венгрии, Турции, России и Сербии договорились усилить защиту газопровода от потенциальных будущих атак со стороны Украины.